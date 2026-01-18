SegnaliSezioni
Ardian Nugroho

Gold Moment 2

Ardian Nugroho
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 23%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
113 (86.25%)
Loss Trade:
18 (13.74%)
Best Trade:
12.09 USD
Worst Trade:
-20.00 USD
Profitto lordo:
369.16 USD (941 380 pips)
Perdita lorda:
-136.56 USD (206 087 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (93.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.59 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
84.58%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
66 (50.38%)
Short Trade:
65 (49.62%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-7.59 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-50.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.63 USD (3)
Crescita mensile:
23.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
78.07 USD (6.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.78% (78.07 USD)
Per equità:
1.08% (13.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 88
BTCUSDm 43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 177
BTCUSDm 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 177K
BTCUSDm 559K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.09 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +93.99 USD
Massima perdita consecutiva: -50.63 USD

Non ci sono recensioni
2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
