- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
113 (86.25%)
Negociações com perda:
18 (13.74%)
Melhor negociação:
12.09 USD
Pior negociação:
-20.00 USD
Lucro bruto:
369.16 USD (941 380 pips)
Perda bruta:
-136.56 USD (206 087 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (93.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.59 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
84.58%
Depósito máximo carregado:
1.16%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
104
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.98
Negociações longas:
66 (50.38%)
Negociações curtas:
65 (49.62%)
Fator de lucro:
2.70
Valor esperado:
1.78 USD
Lucro médio:
3.27 USD
Perda média:
-7.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-50.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.63 USD (3)
Crescimento mensal:
23.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
78.07 USD (6.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.78% (78.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.08% (13.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|88
|BTCUSDm
|43
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|177
|BTCUSDm
|56
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|177K
|BTCUSDm
|559K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.09 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +93.99 USD
Máxima perda consecutiva: -50.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
0%
131
86%
85%
2.70
1.78
USD
USD
7%
1:500