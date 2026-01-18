SinaisSeções
Ardian Nugroho

Gold Moment 2

Ardian Nugroho
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 23%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
113 (86.25%)
Negociações com perda:
18 (13.74%)
Melhor negociação:
12.09 USD
Pior negociação:
-20.00 USD
Lucro bruto:
369.16 USD (941 380 pips)
Perda bruta:
-136.56 USD (206 087 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (93.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.59 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
84.58%
Depósito máximo carregado:
1.16%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
104
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.98
Negociações longas:
66 (50.38%)
Negociações curtas:
65 (49.62%)
Fator de lucro:
2.70
Valor esperado:
1.78 USD
Lucro médio:
3.27 USD
Perda média:
-7.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-50.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.63 USD (3)
Crescimento mensal:
23.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
78.07 USD (6.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.78% (78.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.08% (13.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 88
BTCUSDm 43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 177
BTCUSDm 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 177K
BTCUSDm 559K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.09 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +93.99 USD
Máxima perda consecutiva: -50.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
