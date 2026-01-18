- 자본
- 축소
트레이드:
131
이익 거래:
113 (86.25%)
손실 거래:
18 (13.74%)
최고의 거래:
12.09 USD
최악의 거래:
-20.00 USD
총 수익:
369.16 USD (941 380 pips)
총 손실:
-136.56 USD (206 087 pips)
연속 최대 이익:
44 (93.99 USD)
연속 최대 이익:
95.59 USD (23)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
84.58%
최대 입금량:
1.16%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
104
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.98
롱(주식매수):
66 (50.38%)
숏(주식차입매도):
65 (49.62%)
수익 요인:
2.70
기대수익:
1.78 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-7.59 USD
연속 최대 손실:
3 (-50.63 USD)
연속 최대 손실:
-50.63 USD (3)
월별 성장률:
23.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
78.07 USD (6.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.78% (78.07 USD)
자본금별:
1.08% (13.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|88
|BTCUSDm
|43
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|177
|BTCUSDm
|56
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|177K
|BTCUSDm
|559K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.09 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +93.99 USD
연속 최대 손실: -50.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
0%
131
86%
85%
2.70
1.78
USD
USD
7%
1:500