Ardian Nugroho

Gold Moment 2

Ardian Nugroho
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2026 23%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
113 (86.25%)
Transacciones Irrentables:
18 (13.74%)
Mejor transacción:
12.09 USD
Peor transacción:
-20.00 USD
Beneficio Bruto:
369.16 USD (941 380 pips)
Pérdidas Brutas:
-136.56 USD (206 087 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (93.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.59 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
84.58%
Carga máxima del depósito:
1.16%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
104
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.98
Transacciones Largas:
66 (50.38%)
Transacciones Cortas:
65 (49.62%)
Factor de Beneficio:
2.70
Beneficio Esperado:
1.78 USD
Beneficio medio:
3.27 USD
Pérdidas medias:
-7.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-50.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.63 USD (3)
Crecimiento al mes:
23.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
78.07 USD (6.78%)
Reducción relativa:
De balance:
6.78% (78.07 USD)
De fondos:
1.08% (13.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 88
BTCUSDm 43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 177
BTCUSDm 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 177K
BTCUSDm 559K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.09 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +93.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Moment 2
30 USD al mes
23%
0
0
USD
1.2K
USD
2
0%
131
86%
85%
2.70
1.78
USD
7%
1:500
