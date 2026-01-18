シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Moment 2
Ardian Nugroho

Gold Moment 2

Ardian Nugroho
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 23%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
113 (86.25%)
損失トレード:
18 (13.74%)
ベストトレード:
12.09 USD
最悪のトレード:
-20.00 USD
総利益:
369.16 USD (941 380 pips)
総損失:
-136.56 USD (206 087 pips)
最大連続の勝ち:
44 (93.99 USD)
最大連続利益:
95.59 USD (23)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
84.58%
最大入金額:
1.16%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
104
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.98
長いトレード:
66 (50.38%)
短いトレード:
65 (49.62%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
1.78 USD
平均利益:
3.27 USD
平均損失:
-7.59 USD
最大連続の負け:
3 (-50.63 USD)
最大連続損失:
-50.63 USD (3)
月間成長:
23.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
78.07 USD (6.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.78% (78.07 USD)
エクイティによる:
1.08% (13.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 88
BTCUSDm 43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 177
BTCUSDm 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 177K
BTCUSDm 559K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.09 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +93.99 USD
最大連続損失: -50.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
