- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
113 (86.25%)
損失トレード:
18 (13.74%)
ベストトレード:
12.09 USD
最悪のトレード:
-20.00 USD
総利益:
369.16 USD (941 380 pips)
総損失:
-136.56 USD (206 087 pips)
最大連続の勝ち:
44 (93.99 USD)
最大連続利益:
95.59 USD (23)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
84.58%
最大入金額:
1.16%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
104
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.98
長いトレード:
66 (50.38%)
短いトレード:
65 (49.62%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
1.78 USD
平均利益:
3.27 USD
平均損失:
-7.59 USD
最大連続の負け:
3 (-50.63 USD)
最大連続損失:
-50.63 USD (3)
月間成長:
23.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
78.07 USD (6.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.78% (78.07 USD)
エクイティによる:
1.08% (13.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|88
|BTCUSDm
|43
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|177
|BTCUSDm
|56
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|177K
|BTCUSDm
|559K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.09 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +93.99 USD
最大連続損失: -50.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
0%
131
86%
85%
2.70
1.78
USD
USD
7%
1:500