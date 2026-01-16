- Прирост
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
40 (55.55%)
Убыточных трейдов:
32 (44.44%)
Лучший трейд:
1 729.00 USD
Худший трейд:
-4 323.00 USD
Общая прибыль:
10 433.70 USD (16 660 pips)
Общий убыток:
-11 359.20 USD (23 592 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (3 231.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 231.00 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
82.40%
Макс. загрузка депозита:
15.05%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
32 (44.44%)
Коротких трейдов:
40 (55.56%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-12.85 USD
Средняя прибыль:
260.84 USD
Средний убыток:
-354.98 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-988.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 323.00 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.09%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 273.50 USD
Максимальная:
5 081.00 USD (15.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.80% (5 006.00 USD)
По эквити:
22.17% (7 495.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-926
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VictoryInternational-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
