СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / YinYang 69 C
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 C

Yohanes Anugrah Muliady
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
VictoryInternational-REAL
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
40 (55.55%)
Убыточных трейдов:
32 (44.44%)
Лучший трейд:
1 729.00 USD
Худший трейд:
-4 323.00 USD
Общая прибыль:
10 433.70 USD (16 660 pips)
Общий убыток:
-11 359.20 USD (23 592 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (3 231.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 231.00 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
82.40%
Макс. загрузка депозита:
15.05%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
32 (44.44%)
Коротких трейдов:
40 (55.56%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-12.85 USD
Средняя прибыль:
260.84 USD
Средний убыток:
-354.98 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-988.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 323.00 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.09%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 273.50 USD
Максимальная:
5 081.00 USD (15.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.80% (5 006.00 USD)
По эквити:
22.17% (7 495.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -926
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -6.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 729.00 USD
Худший трейд: -4 323 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 231.00 USD
Макс. убыток в серии: -988.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VictoryInternational-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.16 11:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 11:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
YinYang 69 C
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
29K
USD
3
37%
72
55%
82%
0.91
-12.85
USD
22%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.