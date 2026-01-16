- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
40 (55.55%)
Transacciones Irrentables:
32 (44.44%)
Mejor transacción:
1 729.00 USD
Peor transacción:
-4 323.00 USD
Beneficio Bruto:
10 433.70 USD (16 660 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 359.20 USD (23 592 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (3 231.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 231.00 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
82.40%
Carga máxima del depósito:
15.05%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
-0.18
Transacciones Largas:
32 (44.44%)
Transacciones Cortas:
40 (55.56%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-12.85 USD
Beneficio medio:
260.84 USD
Pérdidas medias:
-354.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-988.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 323.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
-3.09%
Trading algorítmico:
37%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 273.50 USD
Máxima:
5 081.00 USD (15.03%)
Reducción relativa:
De balance:
14.80% (5 006.00 USD)
De fondos:
22.17% (7 495.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-926
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 729.00 USD
Peor transacción: -4 323 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3 231.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -988.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VictoryInternational-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
3
37%
72
55%
82%
0.91
-12.85
USD
USD
22%
1:100