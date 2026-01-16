- 成長
トレード:
72
利益トレード:
40 (55.55%)
損失トレード:
32 (44.44%)
ベストトレード:
1 729.00 USD
最悪のトレード:
-4 323.00 USD
総利益:
10 433.70 USD (16 660 pips)
総損失:
-11 359.20 USD (23 592 pips)
最大連続の勝ち:
14 (3 231.00 USD)
最大連続利益:
3 231.00 USD (14)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
82.40%
最大入金額:
15.05%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
-0.18
長いトレード:
32 (44.44%)
短いトレード:
40 (55.56%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-12.85 USD
平均利益:
260.84 USD
平均損失:
-354.98 USD
最大連続の負け:
4 (-988.00 USD)
最大連続損失:
-4 323.00 USD (1)
月間成長:
-3.09%
アルゴリズム取引:
37%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 273.50 USD
最大の:
5 081.00 USD (15.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.80% (5 006.00 USD)
エクイティによる:
22.17% (7 495.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-926
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 729.00 USD
最悪のトレード: -4 323 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 231.00 USD
最大連続損失: -988.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VictoryInternational-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
レビューなし
