Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 C

Yohanes Anugrah Muliady
0 리뷰
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -3%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
72
이익 거래:
40 (55.55%)
손실 거래:
32 (44.44%)
최고의 거래:
1 729.00 USD
최악의 거래:
-4 323.00 USD
총 수익:
10 433.70 USD (16 660 pips)
총 손실:
-11 359.20 USD (23 592 pips)
연속 최대 이익:
14 (3 231.00 USD)
연속 최대 이익:
3 231.00 USD (14)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
82.40%
최대 입금량:
15.05%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
29 분
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
32 (44.44%)
숏(주식차입매도):
40 (55.56%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-12.85 USD
평균 이익:
260.84 USD
평균 손실:
-354.98 USD
연속 최대 손실:
4 (-988.00 USD)
연속 최대 손실:
-4 323.00 USD (1)
월별 성장률:
-3.09%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 273.50 USD
최대한의:
5 081.00 USD (15.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.80% (5 006.00 USD)
자본금별:
22.17% (7 495.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -926
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -6.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 729.00 USD
최악의 거래: -4 323 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3 231.00 USD
연속 최대 손실: -988.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VictoryInternational-REAL"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 567
리뷰 없음
2026.01.16 11:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 11:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
