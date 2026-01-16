- 자본
- 축소
트레이드:
72
이익 거래:
40 (55.55%)
손실 거래:
32 (44.44%)
최고의 거래:
1 729.00 USD
최악의 거래:
-4 323.00 USD
총 수익:
10 433.70 USD (16 660 pips)
총 손실:
-11 359.20 USD (23 592 pips)
연속 최대 이익:
14 (3 231.00 USD)
연속 최대 이익:
3 231.00 USD (14)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
82.40%
최대 입금량:
15.05%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
29 분
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
32 (44.44%)
숏(주식차입매도):
40 (55.56%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-12.85 USD
평균 이익:
260.84 USD
평균 손실:
-354.98 USD
연속 최대 손실:
4 (-988.00 USD)
연속 최대 손실:
-4 323.00 USD (1)
월별 성장률:
-3.09%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 273.50 USD
최대한의:
5 081.00 USD (15.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.80% (5 006.00 USD)
자본금별:
22.17% (7 495.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-926
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
3
37%
72
55%
82%
0.91
-12.85
USD
USD
22%
1:100