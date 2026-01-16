- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
40 (55.55%)
Negociações com perda:
32 (44.44%)
Melhor negociação:
1 729.00 USD
Pior negociação:
-4 323.00 USD
Lucro bruto:
10 433.70 USD (16 660 pips)
Perda bruta:
-11 359.20 USD (23 592 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (3 231.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 231.00 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
82.40%
Depósito máximo carregado:
15.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
-0.18
Negociações longas:
32 (44.44%)
Negociações curtas:
40 (55.56%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-12.85 USD
Lucro médio:
260.84 USD
Perda média:
-354.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-988.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 323.00 USD (1)
Crescimento mensal:
-3.09%
Algotrading:
37%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 273.50 USD
Máximo:
5 081.00 USD (15.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.80% (5 006.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.17% (7 495.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-926
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 729.00 USD
Pior negociação: -4 323 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3 231.00 USD
Máxima perda consecutiva: -988.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VictoryInternational-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
