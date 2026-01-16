- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
40 (55.55%)
Loss Trade:
32 (44.44%)
Best Trade:
1 729.00 USD
Worst Trade:
-4 323.00 USD
Profitto lordo:
10 433.70 USD (16 660 pips)
Perdita lorda:
-11 359.20 USD (23 592 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 231.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 231.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
82.40%
Massimo carico di deposito:
15.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
32 (44.44%)
Short Trade:
40 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-12.85 USD
Profitto medio:
260.84 USD
Perdita media:
-354.98 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-988.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 323.00 USD (1)
Crescita mensile:
-3.09%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 273.50 USD
Massimale:
5 081.00 USD (15.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.80% (5 006.00 USD)
Per equità:
22.17% (7 495.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-926
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 729.00 USD
Worst Trade: -4 323 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 231.00 USD
Massima perdita consecutiva: -988.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VictoryInternational-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
3
37%
72
55%
82%
0.91
-12.85
USD
USD
22%
1:100