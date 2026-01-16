- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
40 (55.55%)
亏损交易:
32 (44.44%)
最好交易:
1 729.00 USD
最差交易:
-4 323.00 USD
毛利:
10 433.70 USD (16 660 pips)
毛利亏损:
-11 359.20 USD (23 592 pips)
最大连续赢利:
14 (3 231.00 USD)
最大连续盈利:
3 231.00 USD (14)
夏普比率:
0.02
交易活动:
82.40%
最大入金加载:
15.05%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
46
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
-0.18
长期交易:
32 (44.44%)
短期交易:
40 (55.56%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-12.85 USD
平均利润:
260.84 USD
平均损失:
-354.98 USD
最大连续失误:
4 (-988.00 USD)
最大连续亏损:
-4 323.00 USD (1)
每月增长:
-3.09%
算法交易:
37%
结余跌幅:
绝对:
1 273.50 USD
最大值:
5 081.00 USD (15.03%)
相对跌幅:
结余:
14.80% (5 006.00 USD)
净值:
22.17% (7 495.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-926
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 729.00 USD
最差交易: -4 323 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 231.00 USD
最大连续亏损: -988.00 USD
