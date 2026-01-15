- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
467
Прибыльных трейдов:
404 (86.50%)
Убыточных трейдов:
63 (13.49%)
Лучший трейд:
142.86 USD
Худший трейд:
-120.78 USD
Общая прибыль:
5 419.87 USD (4 768 590 pips)
Общий убыток:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (470.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
500.46 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
12.80%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.76
Длинных трейдов:
297 (63.60%)
Коротких трейдов:
170 (36.40%)
Профит фактор:
3.80
Мат. ожидание:
8.55 USD
Средняя прибыль:
13.42 USD
Средний убыток:
-22.63 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-367.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-367.47 USD (7)
Прирост в месяц:
48.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
514.63 USD (27.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.67% (514.63 USD)
По эквити:
14.31% (866.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|51
|BTCUSDm
|50
|GBPJPYm
|32
|EURJPYm
|30
|NZDJPYm
|25
|USDJPYm
|25
|EURNZDm
|18
|EURCADm
|18
|AUDJPYm
|17
|USOILm
|16
|NZDUSDm
|16
|CHFJPYm
|16
|CADJPYm
|14
|EURUSDm
|13
|GBPUSDm
|13
|GBPAUDm
|12
|AUDUSDm
|11
|NZDCADm
|9
|AUDCADm
|9
|USDCHFm
|8
|GBPCADm
|8
|EURCHFm
|7
|GBPNZDm
|7
|EURGBPm
|7
|AUDNZDm
|7
|EURAUDm
|6
|GBPCHFm
|6
|NZDCHFm
|5
|CADCHFm
|5
|USDCADm
|3
|AUDCHFm
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|1.1K
|BTCUSDm
|1.7K
|GBPJPYm
|144
|EURJPYm
|207
|NZDJPYm
|-112
|USDJPYm
|254
|EURNZDm
|52
|EURCADm
|-24
|AUDJPYm
|-1
|USOILm
|217
|NZDUSDm
|33
|CHFJPYm
|19
|CADJPYm
|55
|EURUSDm
|108
|GBPUSDm
|7
|GBPAUDm
|38
|AUDUSDm
|24
|NZDCADm
|-8
|AUDCADm
|-5
|USDCHFm
|5
|GBPCADm
|2
|EURCHFm
|-49
|GBPNZDm
|-8
|EURGBPm
|36
|AUDNZDm
|57
|EURAUDm
|30
|GBPCHFm
|43
|NZDCHFm
|28
|CADCHFm
|34
|USDCADm
|21
|AUDCHFm
|20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|499K
|BTCUSDm
|4.2M
|GBPJPYm
|2.3K
|EURJPYm
|3.5K
|NZDJPYm
|-1.7K
|USDJPYm
|3.9K
|EURNZDm
|895
|EURCADm
|-341
|AUDJPYm
|-22
|USOILm
|6.2K
|NZDUSDm
|330
|CHFJPYm
|303
|CADJPYm
|884
|EURUSDm
|1.1K
|GBPUSDm
|67
|GBPAUDm
|603
|AUDUSDm
|233
|NZDCADm
|-339
|AUDCADm
|-18
|USDCHFm
|41
|GBPCADm
|22
|EURCHFm
|-309
|GBPNZDm
|-1K
|EURGBPm
|80
|AUDNZDm
|986
|EURAUDm
|450
|GBPCHFm
|342
|NZDCHFm
|226
|CADCHFm
|271
|USDCADm
|291
|AUDCHFm
|154
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +142.86 USD
Худший трейд: -121 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +470.90 USD
Макс. убыток в серии: -367.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
