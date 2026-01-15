СигналыРазделы
Helisson Barbosa De Oliveira

HshowFXpro

Helisson Barbosa De Oliveira
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 240%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
467
Прибыльных трейдов:
404 (86.50%)
Убыточных трейдов:
63 (13.49%)
Лучший трейд:
142.86 USD
Худший трейд:
-120.78 USD
Общая прибыль:
5 419.87 USD (4 768 590 pips)
Общий убыток:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (470.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
500.46 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
12.80%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.76
Длинных трейдов:
297 (63.60%)
Коротких трейдов:
170 (36.40%)
Профит фактор:
3.80
Мат. ожидание:
8.55 USD
Средняя прибыль:
13.42 USD
Средний убыток:
-22.63 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-367.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-367.47 USD (7)
Прирост в месяц:
48.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
514.63 USD (27.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.67% (514.63 USD)
По эквити:
14.31% (866.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 51
BTCUSDm 50
GBPJPYm 32
EURJPYm 30
NZDJPYm 25
USDJPYm 25
EURNZDm 18
EURCADm 18
AUDJPYm 17
USOILm 16
NZDUSDm 16
CHFJPYm 16
CADJPYm 14
EURUSDm 13
GBPUSDm 13
GBPAUDm 12
AUDUSDm 11
NZDCADm 9
AUDCADm 9
USDCHFm 8
GBPCADm 8
EURCHFm 7
GBPNZDm 7
EURGBPm 7
AUDNZDm 7
EURAUDm 6
GBPCHFm 6
NZDCHFm 5
CADCHFm 5
USDCADm 3
AUDCHFm 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 1.1K
BTCUSDm 1.7K
GBPJPYm 144
EURJPYm 207
NZDJPYm -112
USDJPYm 254
EURNZDm 52
EURCADm -24
AUDJPYm -1
USOILm 217
NZDUSDm 33
CHFJPYm 19
CADJPYm 55
EURUSDm 108
GBPUSDm 7
GBPAUDm 38
AUDUSDm 24
NZDCADm -8
AUDCADm -5
USDCHFm 5
GBPCADm 2
EURCHFm -49
GBPNZDm -8
EURGBPm 36
AUDNZDm 57
EURAUDm 30
GBPCHFm 43
NZDCHFm 28
CADCHFm 34
USDCADm 21
AUDCHFm 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 499K
BTCUSDm 4.2M
GBPJPYm 2.3K
EURJPYm 3.5K
NZDJPYm -1.7K
USDJPYm 3.9K
EURNZDm 895
EURCADm -341
AUDJPYm -22
USOILm 6.2K
NZDUSDm 330
CHFJPYm 303
CADJPYm 884
EURUSDm 1.1K
GBPUSDm 67
GBPAUDm 603
AUDUSDm 233
NZDCADm -339
AUDCADm -18
USDCHFm 41
GBPCADm 22
EURCHFm -309
GBPNZDm -1K
EURGBPm 80
AUDNZDm 986
EURAUDm 450
GBPCHFm 342
NZDCHFm 226
CADCHFm 271
USDCADm 291
AUDCHFm 154
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +142.86 USD
Худший трейд: -121 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +470.90 USD
Макс. убыток в серии: -367.47 USD

2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.18 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
No swaps are charged on the signal account
2026.01.15 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 21:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
HshowFXpro
30 USD в месяц
240%
0
0
USD
6K
USD
10
0%
467
86%
100%
3.80
8.55
USD
29%
1:200
Копировать

