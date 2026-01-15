- 成長
トレード:
466
利益トレード:
403 (86.48%)
損失トレード:
63 (13.52%)
ベストトレード:
142.86 USD
最悪のトレード:
-120.78 USD
総利益:
5 392.52 USD (4 765 855 pips)
総損失:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
最大連続の勝ち:
42 (470.90 USD)
最大連続利益:
500.46 USD (18)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.80%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.71
長いトレード:
297 (63.73%)
短いトレード:
169 (36.27%)
プロフィットファクター:
3.78
期待されたペイオフ:
8.51 USD
平均利益:
13.38 USD
平均損失:
-22.63 USD
最大連続の負け:
7 (-367.47 USD)
最大連続損失:
-367.47 USD (7)
月間成長:
47.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
514.63 USD (27.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.67% (514.63 USD)
エクイティによる:
14.31% (866.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|50
|BTCUSDm
|50
|GBPJPYm
|32
|EURJPYm
|30
|NZDJPYm
|25
|USDJPYm
|25
|EURNZDm
|18
|EURCADm
|18
|AUDJPYm
|17
|USOILm
|16
|NZDUSDm
|16
|CHFJPYm
|16
|CADJPYm
|14
|EURUSDm
|13
|GBPUSDm
|13
|GBPAUDm
|12
|AUDUSDm
|11
|NZDCADm
|9
|AUDCADm
|9
|USDCHFm
|8
|GBPCADm
|8
|EURCHFm
|7
|GBPNZDm
|7
|EURGBPm
|7
|AUDNZDm
|7
|EURAUDm
|6
|GBPCHFm
|6
|NZDCHFm
|5
|CADCHFm
|5
|USDCADm
|3
|AUDCHFm
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|1K
|BTCUSDm
|1.7K
|GBPJPYm
|144
|EURJPYm
|207
|NZDJPYm
|-112
|USDJPYm
|254
|EURNZDm
|52
|EURCADm
|-24
|AUDJPYm
|-1
|USOILm
|217
|NZDUSDm
|33
|CHFJPYm
|19
|CADJPYm
|55
|EURUSDm
|108
|GBPUSDm
|7
|GBPAUDm
|38
|AUDUSDm
|24
|NZDCADm
|-8
|AUDCADm
|-5
|USDCHFm
|5
|GBPCADm
|2
|EURCHFm
|-49
|GBPNZDm
|-8
|EURGBPm
|36
|AUDNZDm
|57
|EURAUDm
|30
|GBPCHFm
|43
|NZDCHFm
|28
|CADCHFm
|34
|USDCADm
|21
|AUDCHFm
|20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|496K
|BTCUSDm
|4.2M
|GBPJPYm
|2.3K
|EURJPYm
|3.5K
|NZDJPYm
|-1.7K
|USDJPYm
|3.9K
|EURNZDm
|895
|EURCADm
|-341
|AUDJPYm
|-22
|USOILm
|6.2K
|NZDUSDm
|330
|CHFJPYm
|303
|CADJPYm
|884
|EURUSDm
|1.1K
|GBPUSDm
|67
|GBPAUDm
|603
|AUDUSDm
|233
|NZDCADm
|-339
|AUDCADm
|-18
|USDCHFm
|41
|GBPCADm
|22
|EURCHFm
|-309
|GBPNZDm
|-1K
|EURGBPm
|80
|AUDNZDm
|986
|EURAUDm
|450
|GBPCHFm
|342
|NZDCHFm
|226
|CADCHFm
|271
|USDCADm
|291
|AUDCHFm
|154
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- ドローダウン
