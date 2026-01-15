シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / HshowFXpro
Helisson Barbosa De Oliveira

HshowFXpro

Helisson Barbosa De Oliveira
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 239%
Exness-MT5Real11
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
466
利益トレード:
403 (86.48%)
損失トレード:
63 (13.52%)
ベストトレード:
142.86 USD
最悪のトレード:
-120.78 USD
総利益:
5 392.52 USD (4 765 855 pips)
総損失:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
最大連続の勝ち:
42 (470.90 USD)
最大連続利益:
500.46 USD (18)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.80%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.71
長いトレード:
297 (63.73%)
短いトレード:
169 (36.27%)
プロフィットファクター:
3.78
期待されたペイオフ:
8.51 USD
平均利益:
13.38 USD
平均損失:
-22.63 USD
最大連続の負け:
7 (-367.47 USD)
最大連続損失:
-367.47 USD (7)
月間成長:
47.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
514.63 USD (27.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.67% (514.63 USD)
エクイティによる:
14.31% (866.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 50
BTCUSDm 50
GBPJPYm 32
EURJPYm 30
NZDJPYm 25
USDJPYm 25
EURNZDm 18
EURCADm 18
AUDJPYm 17
USOILm 16
NZDUSDm 16
CHFJPYm 16
CADJPYm 14
EURUSDm 13
GBPUSDm 13
GBPAUDm 12
AUDUSDm 11
NZDCADm 9
AUDCADm 9
USDCHFm 8
GBPCADm 8
EURCHFm 7
GBPNZDm 7
EURGBPm 7
AUDNZDm 7
EURAUDm 6
GBPCHFm 6
NZDCHFm 5
CADCHFm 5
USDCADm 3
AUDCHFm 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 1K
BTCUSDm 1.7K
GBPJPYm 144
EURJPYm 207
NZDJPYm -112
USDJPYm 254
EURNZDm 52
EURCADm -24
AUDJPYm -1
USOILm 217
NZDUSDm 33
CHFJPYm 19
CADJPYm 55
EURUSDm 108
GBPUSDm 7
GBPAUDm 38
AUDUSDm 24
NZDCADm -8
AUDCADm -5
USDCHFm 5
GBPCADm 2
EURCHFm -49
GBPNZDm -8
EURGBPm 36
AUDNZDm 57
EURAUDm 30
GBPCHFm 43
NZDCHFm 28
CADCHFm 34
USDCADm 21
AUDCHFm 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 496K
BTCUSDm 4.2M
GBPJPYm 2.3K
EURJPYm 3.5K
NZDJPYm -1.7K
USDJPYm 3.9K
EURNZDm 895
EURCADm -341
AUDJPYm -22
USOILm 6.2K
NZDUSDm 330
CHFJPYm 303
CADJPYm 884
EURUSDm 1.1K
GBPUSDm 67
GBPAUDm 603
AUDUSDm 233
NZDCADm -339
AUDCADm -18
USDCHFm 41
GBPCADm 22
EURCHFm -309
GBPNZDm -1K
EURGBPm 80
AUDNZDm 986
EURAUDm 450
GBPCHFm 342
NZDCHFm 226
CADCHFm 271
USDCADm 291
AUDCHFm 154
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +142.86 USD
最悪のトレード: -121 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +470.90 USD
最大連続損失: -367.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.18 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
No swaps are charged on the signal account
2026.01.15 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 21:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
HshowFXpro
30 USD/月
239%
0
0
USD
6K
USD
10
0%
466
86%
100%
3.78
8.51
USD
29%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください