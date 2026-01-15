- 자본
- 축소
트레이드:
467
이익 거래:
404 (86.50%)
손실 거래:
63 (13.49%)
최고의 거래:
142.86 USD
최악의 거래:
-120.78 USD
총 수익:
5 419.87 USD (4 768 590 pips)
총 손실:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
연속 최대 이익:
42 (470.90 USD)
연속 최대 이익:
500.46 USD (18)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
12.80%
최근 거래:
26 분 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
7.76
롱(주식매수):
297 (63.60%)
숏(주식차입매도):
170 (36.40%)
수익 요인:
3.80
기대수익:
8.55 USD
평균 이익:
13.42 USD
평균 손실:
-22.63 USD
연속 최대 손실:
7 (-367.47 USD)
연속 최대 손실:
-367.47 USD (7)
월별 성장률:
48.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
514.63 USD (27.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.67% (514.63 USD)
자본금별:
14.31% (866.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|51
|BTCUSDm
|50
|GBPJPYm
|32
|EURJPYm
|30
|NZDJPYm
|25
|USDJPYm
|25
|EURNZDm
|18
|EURCADm
|18
|AUDJPYm
|17
|USOILm
|16
|NZDUSDm
|16
|CHFJPYm
|16
|CADJPYm
|14
|EURUSDm
|13
|GBPUSDm
|13
|GBPAUDm
|12
|AUDUSDm
|11
|NZDCADm
|9
|AUDCADm
|9
|USDCHFm
|8
|GBPCADm
|8
|EURCHFm
|7
|GBPNZDm
|7
|EURGBPm
|7
|AUDNZDm
|7
|EURAUDm
|6
|GBPCHFm
|6
|NZDCHFm
|5
|CADCHFm
|5
|USDCADm
|3
|AUDCHFm
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|1.1K
|BTCUSDm
|1.7K
|GBPJPYm
|144
|EURJPYm
|207
|NZDJPYm
|-112
|USDJPYm
|254
|EURNZDm
|52
|EURCADm
|-24
|AUDJPYm
|-1
|USOILm
|217
|NZDUSDm
|33
|CHFJPYm
|19
|CADJPYm
|55
|EURUSDm
|108
|GBPUSDm
|7
|GBPAUDm
|38
|AUDUSDm
|24
|NZDCADm
|-8
|AUDCADm
|-5
|USDCHFm
|5
|GBPCADm
|2
|EURCHFm
|-49
|GBPNZDm
|-8
|EURGBPm
|36
|AUDNZDm
|57
|EURAUDm
|30
|GBPCHFm
|43
|NZDCHFm
|28
|CADCHFm
|34
|USDCADm
|21
|AUDCHFm
|20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|499K
|BTCUSDm
|4.2M
|GBPJPYm
|2.3K
|EURJPYm
|3.5K
|NZDJPYm
|-1.7K
|USDJPYm
|3.9K
|EURNZDm
|895
|EURCADm
|-341
|AUDJPYm
|-22
|USOILm
|6.2K
|NZDUSDm
|330
|CHFJPYm
|303
|CADJPYm
|884
|EURUSDm
|1.1K
|GBPUSDm
|67
|GBPAUDm
|603
|AUDUSDm
|233
|NZDCADm
|-339
|AUDCADm
|-18
|USDCHFm
|41
|GBPCADm
|22
|EURCHFm
|-309
|GBPNZDm
|-1K
|EURGBPm
|80
|AUDNZDm
|986
|EURAUDm
|450
|GBPCHFm
|342
|NZDCHFm
|226
|CADCHFm
|271
|USDCADm
|291
|AUDCHFm
|154
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +142.86 USD
최악의 거래: -121 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +470.90 USD
연속 최대 손실: -367.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
240%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
10
0%
467
86%
100%
3.80
8.55
USD
USD
29%
1:200