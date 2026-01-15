SeñalesSecciones
Helisson Barbosa De Oliveira

HshowFXpro

Helisson Barbosa De Oliveira
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 239%
Exness-MT5Real11
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
466
Transacciones Rentables:
403 (86.48%)
Transacciones Irrentables:
63 (13.52%)
Mejor transacción:
142.86 USD
Peor transacción:
-120.78 USD
Beneficio Bruto:
5 392.52 USD (4 765 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (470.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
500.46 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
12.80%
Último trade:
51 minutos
Trades a la semana:
58
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.71
Transacciones Largas:
297 (63.73%)
Transacciones Cortas:
169 (36.27%)
Factor de Beneficio:
3.78
Beneficio Esperado:
8.51 USD
Beneficio medio:
13.38 USD
Pérdidas medias:
-22.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-367.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-367.47 USD (7)
Crecimiento al mes:
47.34%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
514.63 USD (27.30%)
Reducción relativa:
De balance:
28.67% (514.63 USD)
De fondos:
14.31% (866.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 50
BTCUSDm 50
GBPJPYm 32
EURJPYm 30
NZDJPYm 25
USDJPYm 25
EURNZDm 18
EURCADm 18
AUDJPYm 17
USOILm 16
NZDUSDm 16
CHFJPYm 16
CADJPYm 14
EURUSDm 13
GBPUSDm 13
GBPAUDm 12
AUDUSDm 11
NZDCADm 9
AUDCADm 9
USDCHFm 8
GBPCADm 8
EURCHFm 7
GBPNZDm 7
EURGBPm 7
AUDNZDm 7
EURAUDm 6
GBPCHFm 6
NZDCHFm 5
CADCHFm 5
USDCADm 3
AUDCHFm 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 1K
BTCUSDm 1.7K
GBPJPYm 144
EURJPYm 207
NZDJPYm -112
USDJPYm 254
EURNZDm 52
EURCADm -24
AUDJPYm -1
USOILm 217
NZDUSDm 33
CHFJPYm 19
CADJPYm 55
EURUSDm 108
GBPUSDm 7
GBPAUDm 38
AUDUSDm 24
NZDCADm -8
AUDCADm -5
USDCHFm 5
GBPCADm 2
EURCHFm -49
GBPNZDm -8
EURGBPm 36
AUDNZDm 57
EURAUDm 30
GBPCHFm 43
NZDCHFm 28
CADCHFm 34
USDCADm 21
AUDCHFm 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 496K
BTCUSDm 4.2M
GBPJPYm 2.3K
EURJPYm 3.5K
NZDJPYm -1.7K
USDJPYm 3.9K
EURNZDm 895
EURCADm -341
AUDJPYm -22
USOILm 6.2K
NZDUSDm 330
CHFJPYm 303
CADJPYm 884
EURUSDm 1.1K
GBPUSDm 67
GBPAUDm 603
AUDUSDm 233
NZDCADm -339
AUDCADm -18
USDCHFm 41
GBPCADm 22
EURCHFm -309
GBPNZDm -1K
EURGBPm 80
AUDNZDm 986
EURAUDm 450
GBPCHFm 342
NZDCHFm 226
CADCHFm 271
USDCADm 291
AUDCHFm 154
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +142.86 USD
Peor transacción: -121 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +470.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -367.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.18 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
No swaps are charged on the signal account
2026.01.15 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 21:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
