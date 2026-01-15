SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / HshowFXpro
Helisson Barbosa De Oliveira

HshowFXpro

Helisson Barbosa De Oliveira
0 reviews
Reliability
10 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 239%
Exness-MT5Real11
1:200
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
466
Profit Trades:
403 (86.48%)
Loss Trades:
63 (13.52%)
Best trade:
142.86 USD
Worst trade:
-120.78 USD
Gross Profit:
5 392.52 USD (4 765 855 pips)
Gross Loss:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (470.90 USD)
Maximal consecutive profit:
500.46 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
12.80%
Latest trade:
35 minutes ago
Trades per week:
59
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
7.71
Long Trades:
297 (63.73%)
Short Trades:
169 (36.27%)
Profit Factor:
3.78
Expected Payoff:
8.51 USD
Average Profit:
13.38 USD
Average Loss:
-22.63 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-367.47 USD)
Maximal consecutive loss:
-367.47 USD (7)
Monthly growth:
47.34%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
514.63 USD (27.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
28.67% (514.63 USD)
By Equity:
14.31% (866.23 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSDm 50
BTCUSDm 50
GBPJPYm 32
EURJPYm 30
NZDJPYm 25
USDJPYm 25
EURNZDm 18
EURCADm 18
AUDJPYm 17
USOILm 16
NZDUSDm 16
CHFJPYm 16
CADJPYm 14
EURUSDm 13
GBPUSDm 13
GBPAUDm 12
AUDUSDm 11
NZDCADm 9
AUDCADm 9
USDCHFm 8
GBPCADm 8
EURCHFm 7
GBPNZDm 7
EURGBPm 7
AUDNZDm 7
EURAUDm 6
GBPCHFm 6
NZDCHFm 5
CADCHFm 5
USDCADm 3
AUDCHFm 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 1K
BTCUSDm 1.7K
GBPJPYm 144
EURJPYm 207
NZDJPYm -112
USDJPYm 254
EURNZDm 52
EURCADm -24
AUDJPYm -1
USOILm 217
NZDUSDm 33
CHFJPYm 19
CADJPYm 55
EURUSDm 108
GBPUSDm 7
GBPAUDm 38
AUDUSDm 24
NZDCADm -8
AUDCADm -5
USDCHFm 5
GBPCADm 2
EURCHFm -49
GBPNZDm -8
EURGBPm 36
AUDNZDm 57
EURAUDm 30
GBPCHFm 43
NZDCHFm 28
CADCHFm 34
USDCADm 21
AUDCHFm 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 496K
BTCUSDm 4.2M
GBPJPYm 2.3K
EURJPYm 3.5K
NZDJPYm -1.7K
USDJPYm 3.9K
EURNZDm 895
EURCADm -341
AUDJPYm -22
USOILm 6.2K
NZDUSDm 330
CHFJPYm 303
CADJPYm 884
EURUSDm 1.1K
GBPUSDm 67
GBPAUDm 603
AUDUSDm 233
NZDCADm -339
AUDCADm -18
USDCHFm 41
GBPCADm 22
EURCHFm -309
GBPNZDm -1K
EURGBPm 80
AUDNZDm 986
EURAUDm 450
GBPCHFm 342
NZDCHFm 226
CADCHFm 271
USDCADm 291
AUDCHFm 154
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +142.86 USD
Worst trade: -121 USD
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +470.90 USD
Maximal consecutive loss: -367.47 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-MT5Real11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.18 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
No swaps are charged on the signal account
2026.01.15 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 21:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
HshowFXpro
30 USD per month
239%
0
0
USD
6K
USD
10
0%
466
86%
100%
3.78
8.51
USD
29%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.