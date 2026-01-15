- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
466
Profit Trades:
403 (86.48%)
Loss Trades:
63 (13.52%)
Best trade:
142.86 USD
Worst trade:
-120.78 USD
Gross Profit:
5 392.52 USD (4 765 855 pips)
Gross Loss:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (470.90 USD)
Maximal consecutive profit:
500.46 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
12.80%
Latest trade:
35 minutes ago
Trades per week:
59
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
7.71
Long Trades:
297 (63.73%)
Short Trades:
169 (36.27%)
Profit Factor:
3.78
Expected Payoff:
8.51 USD
Average Profit:
13.38 USD
Average Loss:
-22.63 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-367.47 USD)
Maximal consecutive loss:
-367.47 USD (7)
Monthly growth:
47.34%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
514.63 USD (27.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
28.67% (514.63 USD)
By Equity:
14.31% (866.23 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|50
|BTCUSDm
|50
|GBPJPYm
|32
|EURJPYm
|30
|NZDJPYm
|25
|USDJPYm
|25
|EURNZDm
|18
|EURCADm
|18
|AUDJPYm
|17
|USOILm
|16
|NZDUSDm
|16
|CHFJPYm
|16
|CADJPYm
|14
|EURUSDm
|13
|GBPUSDm
|13
|GBPAUDm
|12
|AUDUSDm
|11
|NZDCADm
|9
|AUDCADm
|9
|USDCHFm
|8
|GBPCADm
|8
|EURCHFm
|7
|GBPNZDm
|7
|EURGBPm
|7
|AUDNZDm
|7
|EURAUDm
|6
|GBPCHFm
|6
|NZDCHFm
|5
|CADCHFm
|5
|USDCADm
|3
|AUDCHFm
|3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|1K
|BTCUSDm
|1.7K
|GBPJPYm
|144
|EURJPYm
|207
|NZDJPYm
|-112
|USDJPYm
|254
|EURNZDm
|52
|EURCADm
|-24
|AUDJPYm
|-1
|USOILm
|217
|NZDUSDm
|33
|CHFJPYm
|19
|CADJPYm
|55
|EURUSDm
|108
|GBPUSDm
|7
|GBPAUDm
|38
|AUDUSDm
|24
|NZDCADm
|-8
|AUDCADm
|-5
|USDCHFm
|5
|GBPCADm
|2
|EURCHFm
|-49
|GBPNZDm
|-8
|EURGBPm
|36
|AUDNZDm
|57
|EURAUDm
|30
|GBPCHFm
|43
|NZDCHFm
|28
|CADCHFm
|34
|USDCADm
|21
|AUDCHFm
|20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|496K
|BTCUSDm
|4.2M
|GBPJPYm
|2.3K
|EURJPYm
|3.5K
|NZDJPYm
|-1.7K
|USDJPYm
|3.9K
|EURNZDm
|895
|EURCADm
|-341
|AUDJPYm
|-22
|USOILm
|6.2K
|NZDUSDm
|330
|CHFJPYm
|303
|CADJPYm
|884
|EURUSDm
|1.1K
|GBPUSDm
|67
|GBPAUDm
|603
|AUDUSDm
|233
|NZDCADm
|-339
|AUDCADm
|-18
|USDCHFm
|41
|GBPCADm
|22
|EURCHFm
|-309
|GBPNZDm
|-1K
|EURGBPm
|80
|AUDNZDm
|986
|EURAUDm
|450
|GBPCHFm
|342
|NZDCHFm
|226
|CADCHFm
|271
|USDCADm
|291
|AUDCHFm
|154
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-MT5Real11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
