Helisson Barbosa De Oliveira

HshowFXpro

Helisson Barbosa De Oliveira
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 239%
Exness-MT5Real11
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
466
盈利交易:
403 (86.48%)
亏损交易:
63 (13.52%)
最好交易:
142.86 USD
最差交易:
-120.78 USD
毛利:
5 392.52 USD (4 765 855 pips)
毛利亏损:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
最大连续赢利:
42 (470.90 USD)
最大连续盈利:
500.46 USD (18)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
12.80%
最近交易:
44 几分钟前
每周交易:
59
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.71
长期交易:
297 (63.73%)
短期交易:
169 (36.27%)
利润因子:
3.78
预期回报:
8.51 USD
平均利润:
13.38 USD
平均损失:
-22.63 USD
最大连续失误:
7 (-367.47 USD)
最大连续亏损:
-367.47 USD (7)
每月增长:
47.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
514.63 USD (27.30%)
相对跌幅:
结余:
28.67% (514.63 USD)
净值:
14.31% (866.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 50
BTCUSDm 50
GBPJPYm 32
EURJPYm 30
NZDJPYm 25
USDJPYm 25
EURNZDm 18
EURCADm 18
AUDJPYm 17
USOILm 16
NZDUSDm 16
CHFJPYm 16
CADJPYm 14
EURUSDm 13
GBPUSDm 13
GBPAUDm 12
AUDUSDm 11
NZDCADm 9
AUDCADm 9
USDCHFm 8
GBPCADm 8
EURCHFm 7
GBPNZDm 7
EURGBPm 7
AUDNZDm 7
EURAUDm 6
GBPCHFm 6
NZDCHFm 5
CADCHFm 5
USDCADm 3
AUDCHFm 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 1K
BTCUSDm 1.7K
GBPJPYm 144
EURJPYm 207
NZDJPYm -112
USDJPYm 254
EURNZDm 52
EURCADm -24
AUDJPYm -1
USOILm 217
NZDUSDm 33
CHFJPYm 19
CADJPYm 55
EURUSDm 108
GBPUSDm 7
GBPAUDm 38
AUDUSDm 24
NZDCADm -8
AUDCADm -5
USDCHFm 5
GBPCADm 2
EURCHFm -49
GBPNZDm -8
EURGBPm 36
AUDNZDm 57
EURAUDm 30
GBPCHFm 43
NZDCHFm 28
CADCHFm 34
USDCADm 21
AUDCHFm 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 496K
BTCUSDm 4.2M
GBPJPYm 2.3K
EURJPYm 3.5K
NZDJPYm -1.7K
USDJPYm 3.9K
EURNZDm 895
EURCADm -341
AUDJPYm -22
USOILm 6.2K
NZDUSDm 330
CHFJPYm 303
CADJPYm 884
EURUSDm 1.1K
GBPUSDm 67
GBPAUDm 603
AUDUSDm 233
NZDCADm -339
AUDCADm -18
USDCHFm 41
GBPCADm 22
EURCHFm -309
GBPNZDm -1K
EURGBPm 80
AUDNZDm 986
EURAUDm 450
GBPCHFm 342
NZDCHFm 226
CADCHFm 271
USDCADm 291
AUDCHFm 154
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +142.86 USD
最差交易: -121 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +470.90 USD
最大连续亏损: -367.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.18 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
No swaps are charged on the signal account
2026.01.15 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 21:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HshowFXpro
每月30 USD
239%
0
0
USD
6K
USD
10
0%
466
86%
100%
3.78
8.51
USD
29%
1:200
