- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
466
盈利交易:
403 (86.48%)
亏损交易:
63 (13.52%)
最好交易:
142.86 USD
最差交易:
-120.78 USD
毛利:
5 392.52 USD (4 765 855 pips)
毛利亏损:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
最大连续赢利:
42 (470.90 USD)
最大连续盈利:
500.46 USD (18)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
12.80%
最近交易:
44 几分钟前
每周交易:
59
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.71
长期交易:
297 (63.73%)
短期交易:
169 (36.27%)
利润因子:
3.78
预期回报:
8.51 USD
平均利润:
13.38 USD
平均损失:
-22.63 USD
最大连续失误:
7 (-367.47 USD)
最大连续亏损:
-367.47 USD (7)
每月增长:
47.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
514.63 USD (27.30%)
相对跌幅:
结余:
28.67% (514.63 USD)
净值:
14.31% (866.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|50
|BTCUSDm
|50
|GBPJPYm
|32
|EURJPYm
|30
|NZDJPYm
|25
|USDJPYm
|25
|EURNZDm
|18
|EURCADm
|18
|AUDJPYm
|17
|USOILm
|16
|NZDUSDm
|16
|CHFJPYm
|16
|CADJPYm
|14
|EURUSDm
|13
|GBPUSDm
|13
|GBPAUDm
|12
|AUDUSDm
|11
|NZDCADm
|9
|AUDCADm
|9
|USDCHFm
|8
|GBPCADm
|8
|EURCHFm
|7
|GBPNZDm
|7
|EURGBPm
|7
|AUDNZDm
|7
|EURAUDm
|6
|GBPCHFm
|6
|NZDCHFm
|5
|CADCHFm
|5
|USDCADm
|3
|AUDCHFm
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|1K
|BTCUSDm
|1.7K
|GBPJPYm
|144
|EURJPYm
|207
|NZDJPYm
|-112
|USDJPYm
|254
|EURNZDm
|52
|EURCADm
|-24
|AUDJPYm
|-1
|USOILm
|217
|NZDUSDm
|33
|CHFJPYm
|19
|CADJPYm
|55
|EURUSDm
|108
|GBPUSDm
|7
|GBPAUDm
|38
|AUDUSDm
|24
|NZDCADm
|-8
|AUDCADm
|-5
|USDCHFm
|5
|GBPCADm
|2
|EURCHFm
|-49
|GBPNZDm
|-8
|EURGBPm
|36
|AUDNZDm
|57
|EURAUDm
|30
|GBPCHFm
|43
|NZDCHFm
|28
|CADCHFm
|34
|USDCADm
|21
|AUDCHFm
|20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|496K
|BTCUSDm
|4.2M
|GBPJPYm
|2.3K
|EURJPYm
|3.5K
|NZDJPYm
|-1.7K
|USDJPYm
|3.9K
|EURNZDm
|895
|EURCADm
|-341
|AUDJPYm
|-22
|USOILm
|6.2K
|NZDUSDm
|330
|CHFJPYm
|303
|CADJPYm
|884
|EURUSDm
|1.1K
|GBPUSDm
|67
|GBPAUDm
|603
|AUDUSDm
|233
|NZDCADm
|-339
|AUDCADm
|-18
|USDCHFm
|41
|GBPCADm
|22
|EURCHFm
|-309
|GBPNZDm
|-1K
|EURGBPm
|80
|AUDNZDm
|986
|EURAUDm
|450
|GBPCHFm
|342
|NZDCHFm
|226
|CADCHFm
|271
|USDCADm
|291
|AUDCHFm
|154
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +142.86 USD
最差交易: -121 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +470.90 USD
最大连续亏损: -367.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
239%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
10
0%
466
86%
100%
3.78
8.51
USD
USD
29%
1:200