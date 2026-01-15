SegnaliSezioni
Helisson Barbosa De Oliveira

HshowFXpro

Helisson Barbosa De Oliveira
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 239%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
466
Profit Trade:
403 (86.48%)
Loss Trade:
63 (13.52%)
Best Trade:
142.86 USD
Worst Trade:
-120.78 USD
Profitto lordo:
5 392.52 USD (4 765 855 pips)
Perdita lorda:
-1 425.71 USD (21 479 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (470.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
500.46 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.80%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.71
Long Trade:
297 (63.73%)
Short Trade:
169 (36.27%)
Fattore di profitto:
3.78
Profitto previsto:
8.51 USD
Profitto medio:
13.38 USD
Perdita media:
-22.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-367.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-367.47 USD (7)
Crescita mensile:
47.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
514.63 USD (27.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.67% (514.63 USD)
Per equità:
14.31% (866.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 50
BTCUSDm 50
GBPJPYm 32
EURJPYm 30
NZDJPYm 25
USDJPYm 25
EURNZDm 18
EURCADm 18
AUDJPYm 17
USOILm 16
NZDUSDm 16
CHFJPYm 16
CADJPYm 14
EURUSDm 13
GBPUSDm 13
GBPAUDm 12
AUDUSDm 11
NZDCADm 9
AUDCADm 9
USDCHFm 8
GBPCADm 8
EURCHFm 7
GBPNZDm 7
EURGBPm 7
AUDNZDm 7
EURAUDm 6
GBPCHFm 6
NZDCHFm 5
CADCHFm 5
USDCADm 3
AUDCHFm 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1K
BTCUSDm 1.7K
GBPJPYm 144
EURJPYm 207
NZDJPYm -112
USDJPYm 254
EURNZDm 52
EURCADm -24
AUDJPYm -1
USOILm 217
NZDUSDm 33
CHFJPYm 19
CADJPYm 55
EURUSDm 108
GBPUSDm 7
GBPAUDm 38
AUDUSDm 24
NZDCADm -8
AUDCADm -5
USDCHFm 5
GBPCADm 2
EURCHFm -49
GBPNZDm -8
EURGBPm 36
AUDNZDm 57
EURAUDm 30
GBPCHFm 43
NZDCHFm 28
CADCHFm 34
USDCADm 21
AUDCHFm 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 496K
BTCUSDm 4.2M
GBPJPYm 2.3K
EURJPYm 3.5K
NZDJPYm -1.7K
USDJPYm 3.9K
EURNZDm 895
EURCADm -341
AUDJPYm -22
USOILm 6.2K
NZDUSDm 330
CHFJPYm 303
CADJPYm 884
EURUSDm 1.1K
GBPUSDm 67
GBPAUDm 603
AUDUSDm 233
NZDCADm -339
AUDCADm -18
USDCHFm 41
GBPCADm 22
EURCHFm -309
GBPNZDm -1K
EURGBPm 80
AUDNZDm 986
EURAUDm 450
GBPCHFm 342
NZDCHFm 226
CADCHFm 271
USDCADm 291
AUDCHFm 154
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +142.86 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +470.90 USD
Massima perdita consecutiva: -367.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.19 12:23
No swaps are charged
2026.01.18 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
No swaps are charged on the signal account
2026.01.15 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 21:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
