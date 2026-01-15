- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
5 (55.55%)
Убыточных трейдов:
4 (44.44%)
Лучший трейд:
10.17 USD
Худший трейд:
-13.31 USD
Общая прибыль:
39.64 USD (3 962 pips)
Общий убыток:
-45.50 USD (4 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (19.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.01 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
35.16%
Макс. загрузка депозита:
23.85%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.16
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.65 USD
Средняя прибыль:
7.93 USD
Средний убыток:
-11.38 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-36.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.05 USD (3)
Прирост в месяц:
-5.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.86 USD
Максимальная:
36.05 USD (27.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.69% (36.05 USD)
По эквити:
7.30% (9.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-587
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.17 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.63 USD
Макс. убыток в серии: -36.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
94
USD
USD
1
0%
9
55%
35%
0.87
-0.65
USD
USD
28%
1:500