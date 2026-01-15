- Incremento
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
5 (55.55%)
Transacciones Irrentables:
4 (44.44%)
Mejor transacción:
10.17 USD
Peor transacción:
-13.31 USD
Beneficio Bruto:
39.64 USD (3 962 pips)
Pérdidas Brutas:
-45.50 USD (4 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (19.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.01 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
35.16%
Carga máxima del depósito:
23.85%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.16
Transacciones Largas:
6 (66.67%)
Transacciones Cortas:
3 (33.33%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.65 USD
Beneficio medio:
7.93 USD
Pérdidas medias:
-11.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-36.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.05 USD (3)
Crecimiento al mes:
-5.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.86 USD
Máxima:
36.05 USD (27.69%)
Reducción relativa:
De balance:
27.69% (36.05 USD)
De fondos:
7.30% (9.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-587
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.17 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +19.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.05 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
