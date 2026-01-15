SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MODAL MENDANG MENDING
Rudi Santoso

MODAL MENDANG MENDING

Rudi Santoso
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -6%
OctaFX-Real2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
5 (55.55%)
Transacciones Irrentables:
4 (44.44%)
Mejor transacción:
10.17 USD
Peor transacción:
-13.31 USD
Beneficio Bruto:
39.64 USD (3 962 pips)
Pérdidas Brutas:
-45.50 USD (4 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (19.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.01 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
35.16%
Carga máxima del depósito:
23.85%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.16
Transacciones Largas:
6 (66.67%)
Transacciones Cortas:
3 (33.33%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.65 USD
Beneficio medio:
7.93 USD
Pérdidas medias:
-11.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-36.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.05 USD (3)
Crecimiento al mes:
-5.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.86 USD
Máxima:
36.05 USD (27.69%)
Reducción relativa:
De balance:
27.69% (36.05 USD)
De fondos:
7.30% (9.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -587
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.17 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +19.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
No hay comentarios
2026.01.16 16:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Share of trading days is too low
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 04:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 04:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
