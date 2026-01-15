シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MODAL MENDANG MENDING
Rudi Santoso

MODAL MENDANG MENDING

Rudi Santoso
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -6%
OctaFX-Real2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
5 (55.55%)
損失トレード:
4 (44.44%)
ベストトレード:
10.17 USD
最悪のトレード:
-13.31 USD
総利益:
39.64 USD (3 962 pips)
総損失:
-45.50 USD (4 549 pips)
最大連続の勝ち:
3 (19.63 USD)
最大連続利益:
20.01 USD (2)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
35.16%
最大入金額:
23.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.65 USD
平均利益:
7.93 USD
平均損失:
-11.38 USD
最大連続の負け:
3 (-36.05 USD)
最大連続損失:
-36.05 USD (3)
月間成長:
-5.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.86 USD
最大の:
36.05 USD (27.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.69% (36.05 USD)
エクイティによる:
7.30% (9.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -587
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.17 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19.63 USD
最大連続損失: -36.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.16 16:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Share of trading days is too low
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 04:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 04:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MODAL MENDANG MENDING
30 USD/月
-6%
0
0
USD
94
USD
1
0%
9
55%
35%
0.87
-0.65
USD
28%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください