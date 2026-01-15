- 成長
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
5 (55.55%)
損失トレード:
4 (44.44%)
ベストトレード:
10.17 USD
最悪のトレード:
-13.31 USD
総利益:
39.64 USD (3 962 pips)
総損失:
-45.50 USD (4 549 pips)
最大連続の勝ち:
3 (19.63 USD)
最大連続利益:
20.01 USD (2)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
35.16%
最大入金額:
23.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.65 USD
平均利益:
7.93 USD
平均損失:
-11.38 USD
最大連続の負け:
3 (-36.05 USD)
最大連続損失:
-36.05 USD (3)
月間成長:
-5.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.86 USD
最大の:
36.05 USD (27.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.69% (36.05 USD)
エクイティによる:
7.30% (9.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-587
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.17 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19.63 USD
最大連続損失: -36.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
レビューなし
