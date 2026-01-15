- Wachstum
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
5 (55.55%)
Verlusttrades:
4 (44.44%)
Bester Trade:
10.17 USD
Schlechtester Trade:
-13.31 USD
Bruttoprofit:
39.64 USD (3 962 pips)
Bruttoverlust:
-45.50 USD (4 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (19.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.01 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
35.16%
Max deposit load:
23.85%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.16
Long-Positionen:
6 (66.67%)
Short-Positionen:
3 (33.33%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-36.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.05 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-5.86%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.86 USD
Maximaler:
36.05 USD (27.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.69% (36.05 USD)
Kapital:
7.30% (9.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-587
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.17 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Keine Bewertungen
