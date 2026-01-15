- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
5 (55.55%)
손실 거래:
4 (44.44%)
최고의 거래:
10.17 USD
최악의 거래:
-13.31 USD
총 수익:
39.64 USD (3 962 pips)
총 손실:
-45.50 USD (4 549 pips)
연속 최대 이익:
3 (19.63 USD)
연속 최대 이익:
20.01 USD (2)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
35.16%
최대 입금량:
23.85%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.16
롱(주식매수):
6 (66.67%)
숏(주식차입매도):
3 (33.33%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-0.65 USD
평균 이익:
7.93 USD
평균 손실:
-11.38 USD
연속 최대 손실:
3 (-36.05 USD)
연속 최대 손실:
-36.05 USD (3)
월별 성장률:
-5.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.86 USD
최대한의:
36.05 USD (27.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.69% (36.05 USD)
자본금별:
7.30% (9.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-587
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.17 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +19.63 USD
연속 최대 손실: -36.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
94
USD
USD
1
0%
9
55%
35%
0.87
-0.65
USD
USD
28%
1:500