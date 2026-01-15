- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
5 (55.55%)
Negociações com perda:
4 (44.44%)
Melhor negociação:
10.17 USD
Pior negociação:
-13.31 USD
Lucro bruto:
39.64 USD (3 962 pips)
Perda bruta:
-45.50 USD (4 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (19.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.01 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
35.16%
Depósito máximo carregado:
23.85%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.65 USD
Lucro médio:
7.93 USD
Perda média:
-11.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-36.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.05 USD (3)
Crescimento mensal:
-5.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.86 USD
Máximo:
36.05 USD (27.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.69% (36.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.30% (9.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-587
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.17 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.63 USD
Máxima perda consecutiva: -36.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-6%
0
0
USD
USD
94
USD
USD
1
0%
9
55%
35%
0.87
-0.65
USD
USD
28%
1:500