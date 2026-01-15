SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MODAL MENDANG MENDING
Rudi Santoso

MODAL MENDANG MENDING

Rudi Santoso
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -6%
OctaFX-Real2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
5 (55.55%)
Negociações com perda:
4 (44.44%)
Melhor negociação:
10.17 USD
Pior negociação:
-13.31 USD
Lucro bruto:
39.64 USD (3 962 pips)
Perda bruta:
-45.50 USD (4 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (19.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.01 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
35.16%
Depósito máximo carregado:
23.85%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.65 USD
Lucro médio:
7.93 USD
Perda média:
-11.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-36.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.05 USD (3)
Crescimento mensal:
-5.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.86 USD
Máximo:
36.05 USD (27.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.69% (36.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.30% (9.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -587
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.17 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.63 USD
Máxima perda consecutiva: -36.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.16 16:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Share of trading days is too low
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 04:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 04:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MODAL MENDANG MENDING
30 USD por mês
-6%
0
0
USD
94
USD
1
0%
9
55%
35%
0.87
-0.65
USD
28%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.