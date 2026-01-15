- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
5 (55.55%)
亏损交易:
4 (44.44%)
最好交易:
10.17 USD
最差交易:
-13.31 USD
毛利:
39.64 USD (3 962 pips)
毛利亏损:
-45.50 USD (4 549 pips)
最大连续赢利:
3 (19.63 USD)
最大连续盈利:
20.01 USD (2)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
35.16%
最大入金加载:
23.85%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.16
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.65 USD
平均利润:
7.93 USD
平均损失:
-11.38 USD
最大连续失误:
3 (-36.05 USD)
最大连续亏损:
-36.05 USD (3)
每月增长:
-5.86%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.86 USD
最大值:
36.05 USD (27.69%)
相对跌幅:
结余:
27.69% (36.05 USD)
净值:
7.30% (9.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-587
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
