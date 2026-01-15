信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MODAL MENDANG MENDING
Rudi Santoso

MODAL MENDANG MENDING

Rudi Santoso
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -6%
OctaFX-Real2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
5 (55.55%)
亏损交易:
4 (44.44%)
最好交易:
10.17 USD
最差交易:
-13.31 USD
毛利:
39.64 USD (3 962 pips)
毛利亏损:
-45.50 USD (4 549 pips)
最大连续赢利:
3 (19.63 USD)
最大连续盈利:
20.01 USD (2)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
35.16%
最大入金加载:
23.85%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.16
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.65 USD
平均利润:
7.93 USD
平均损失:
-11.38 USD
最大连续失误:
3 (-36.05 USD)
最大连续亏损:
-36.05 USD (3)
每月增长:
-5.86%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.86 USD
最大值:
36.05 USD (27.69%)
相对跌幅:
结余:
27.69% (36.05 USD)
净值:
7.30% (9.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -587
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.17 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.63 USD
最大连续亏损: -36.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.16 16:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Share of trading days is too low
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 04:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 04:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MODAL MENDANG MENDING
每月30 USD
-6%
0
0
USD
94
USD
1
0%
9
55%
35%
0.87
-0.65
USD
28%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载