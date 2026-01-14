СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trade Like Bolsa VIP
Jonathan Ezequiel Serna Villegas

Trade Like Bolsa VIP

Jonathan Ezequiel Serna Villegas
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 44%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
6.68 USD
Худший трейд:
-1.86 USD
Общая прибыль:
26.01 USD (2 601 pips)
Общий убыток:
-4.15 USD (408 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (26.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.01 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
3.35%
Макс. загрузка депозита:
75.61%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
5.27
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
6.27
Мат. ожидание:
2.73 USD
Средняя прибыль:
6.50 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-4.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.11 USD (4)
Прирост в месяц:
43.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.15 USD
Максимальная:
4.15 USD (8.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.30% (4.15 USD)
По эквити:
5.13% (2.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 22
EURUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.2K
EURUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.68 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +26.01 USD
Макс. убыток в серии: -4.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
еще 56...
signal
Нет отзывов
2026.01.16 02:53
Share of trading days is too low
2026.01.16 02:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 21:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 21:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 21:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.