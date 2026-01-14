- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
6.68 USD
Худший трейд:
-1.86 USD
Общая прибыль:
26.01 USD (2 601 pips)
Общий убыток:
-4.15 USD (408 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (26.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.01 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
3.35%
Макс. загрузка депозита:
75.61%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
5.27
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
6.27
Мат. ожидание:
2.73 USD
Средняя прибыль:
6.50 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-4.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.11 USD (4)
Прирост в месяц:
43.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.15 USD
Максимальная:
4.15 USD (8.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.30% (4.15 USD)
По эквити:
5.13% (2.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.68 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +26.01 USD
Макс. убыток в серии: -4.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
