Jonathan Ezequiel Serna Villegas

Trade Like Bolsa VIP

Jonathan Ezequiel Serna Villegas
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 44%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
4 (50.00%)
Negociações com perda:
4 (50.00%)
Melhor negociação:
6.68 USD
Pior negociação:
-1.86 USD
Lucro bruto:
26.01 USD (2 601 pips)
Perda bruta:
-4.15 USD (408 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (26.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.01 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
3.35%
Depósito máximo carregado:
75.61%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
5.27
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
6.27
Valor esperado:
2.73 USD
Lucro médio:
6.50 USD
Perda média:
-1.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-4.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.11 USD (4)
Crescimento mensal:
43.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.15 USD
Máximo:
4.15 USD (8.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.30% (4.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.13% (2.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 22
EURUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.2K
EURUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
56 mais ...
signal
Sem comentários
2026.01.16 02:53
Share of trading days is too low
2026.01.16 02:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 21:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 21:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 21:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
