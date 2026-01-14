- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
4 (50.00%)
Negociações com perda:
4 (50.00%)
Melhor negociação:
6.68 USD
Pior negociação:
-1.86 USD
Lucro bruto:
26.01 USD (2 601 pips)
Perda bruta:
-4.15 USD (408 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (26.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.01 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
3.35%
Depósito máximo carregado:
75.61%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
5.27
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
6.27
Valor esperado:
2.73 USD
Lucro médio:
6.50 USD
Perda média:
-1.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-4.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.11 USD (4)
Crescimento mensal:
43.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.15 USD
Máximo:
4.15 USD (8.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.30% (4.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.13% (2.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.68 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +26.01 USD
Máxima perda consecutiva: -4.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
signal
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
44%
0
0
USD
USD
72
USD
USD
1
0%
8
50%
3%
6.26
2.73
USD
USD
8%
1:500