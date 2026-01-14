信号部分
Jonathan Ezequiel Serna Villegas

Trade Like Bolsa VIP

Jonathan Ezequiel Serna Villegas
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2026 44%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
6.68 USD
最差交易:
-1.86 USD
毛利:
26.01 USD (2 601 pips)
毛利亏损:
-4.15 USD (408 pips)
最大连续赢利:
4 (26.01 USD)
最大连续盈利:
26.01 USD (4)
夏普比率:
0.68
交易活动:
3.35%
最大入金加载:
75.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
5.27
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
6.27
预期回报:
2.73 USD
平均利润:
6.50 USD
平均损失:
-1.04 USD
最大连续失误:
4 (-4.11 USD)
最大连续亏损:
-4.11 USD (4)
每月增长:
43.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.15 USD
最大值:
4.15 USD (8.30%)
相对跌幅:
结余:
8.30% (4.15 USD)
净值:
5.13% (2.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 22
EURUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.2K
EURUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.68 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +26.01 USD
最大连续亏损: -4.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
56 更多...
signal
没有评论
2026.01.16 02:53
Share of trading days is too low
2026.01.16 02:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 21:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 21:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 21:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
