- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
6.68 USD
最差交易:
-1.86 USD
毛利:
26.01 USD (2 601 pips)
毛利亏损:
-4.15 USD (408 pips)
最大连续赢利:
4 (26.01 USD)
最大连续盈利:
26.01 USD (4)
夏普比率:
0.68
交易活动:
3.35%
最大入金加载:
75.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
5.27
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
6.27
预期回报:
2.73 USD
平均利润:
6.50 USD
平均损失:
-1.04 USD
最大连续失误:
4 (-4.11 USD)
最大连续亏损:
-4.11 USD (4)
每月增长:
43.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.15 USD
最大值:
4.15 USD (8.30%)
相对跌幅:
结余:
8.30% (4.15 USD)
净值:
5.13% (2.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.68 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +26.01 USD
最大连续亏损: -4.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
signal
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
44%
0
0
USD
USD
72
USD
USD
1
0%
8
50%
3%
6.26
2.73
USD
USD
8%
1:500