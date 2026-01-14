- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
6.68 USD
最悪のトレード:
-1.86 USD
総利益:
26.01 USD (2 601 pips)
総損失:
-4.15 USD (408 pips)
最大連続の勝ち:
4 (26.01 USD)
最大連続利益:
26.01 USD (4)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
3.35%
最大入金額:
75.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
5.27
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
6.27
期待されたペイオフ:
2.73 USD
平均利益:
6.50 USD
平均損失:
-1.04 USD
最大連続の負け:
4 (-4.11 USD)
最大連続損失:
-4.11 USD (4)
月間成長:
43.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.15 USD
最大の:
4.15 USD (8.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.30% (4.15 USD)
エクイティによる:
5.13% (2.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.68 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +26.01 USD
最大連続損失: -4.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
