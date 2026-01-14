シグナルセクション
Trade Like Bolsa VIP

Jonathan Ezequiel Serna Villegas
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 44%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
6.68 USD
最悪のトレード:
-1.86 USD
総利益:
26.01 USD (2 601 pips)
総損失:
-4.15 USD (408 pips)
最大連続の勝ち:
4 (26.01 USD)
最大連続利益:
26.01 USD (4)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
3.35%
最大入金額:
75.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
5.27
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
6.27
期待されたペイオフ:
2.73 USD
平均利益:
6.50 USD
平均損失:
-1.04 USD
最大連続の負け:
4 (-4.11 USD)
最大連続損失:
-4.11 USD (4)
月間成長:
43.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.15 USD
最大の:
4.15 USD (8.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.30% (4.15 USD)
エクイティによる:
5.13% (2.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 22
EURUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 2.2K
EURUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.68 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +26.01 USD
最大連続損失: -4.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
56 より多く...
signal
レビューなし
2026.01.16 02:53
Share of trading days is too low
2026.01.16 02:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 21:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 21:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 21:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください