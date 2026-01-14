- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
6.68 USD
최악의 거래:
-1.86 USD
총 수익:
26.01 USD (2 601 pips)
총 손실:
-4.15 USD (408 pips)
연속 최대 이익:
4 (26.01 USD)
연속 최대 이익:
26.01 USD (4)
샤프 비율:
0.68
거래 활동:
3.35%
최대 입금량:
75.61%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
5.27
롱(주식매수):
4 (50.00%)
숏(주식차입매도):
4 (50.00%)
수익 요인:
6.27
기대수익:
2.73 USD
평균 이익:
6.50 USD
평균 손실:
-1.04 USD
연속 최대 손실:
4 (-4.11 USD)
연속 최대 손실:
-4.11 USD (4)
월별 성장률:
43.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.15 USD
최대한의:
4.15 USD (8.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.30% (4.15 USD)
자본금별:
5.13% (2.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.68 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +26.01 USD
연속 최대 손실: -4.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
signal
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
44%
0
0
USD
USD
72
USD
USD
1
0%
8
50%
3%
6.26
2.73
USD
USD
8%
1:500