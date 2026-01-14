SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trade Like Bolsa VIP
Jonathan Ezequiel Serna Villegas

Trade Like Bolsa VIP

Jonathan Ezequiel Serna Villegas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2026 44%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
6.68 USD
Worst Trade:
-1.86 USD
Profitto lordo:
26.01 USD (2 601 pips)
Perdita lorda:
-4.15 USD (408 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (26.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
3.35%
Massimo carico di deposito:
75.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
5.27
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
6.27
Profitto previsto:
2.73 USD
Profitto medio:
6.50 USD
Perdita media:
-1.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.11 USD (4)
Crescita mensile:
43.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.15 USD
Massimale:
4.15 USD (8.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.30% (4.15 USD)
Per equità:
5.13% (2.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 22
EURUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.2K
EURUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.68 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +26.01 USD
Massima perdita consecutiva: -4.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
56 più
signal
Non ci sono recensioni
2026.01.16 02:53
Share of trading days is too low
2026.01.16 02:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 21:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 21:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 21:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trade Like Bolsa VIP
49USD al mese
44%
0
0
USD
72
USD
1
0%
8
50%
3%
6.26
2.73
USD
8%
1:500
Copia

