- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
6.68 USD
Worst Trade:
-1.86 USD
Profitto lordo:
26.01 USD (2 601 pips)
Perdita lorda:
-4.15 USD (408 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (26.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
3.35%
Massimo carico di deposito:
75.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
5.27
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
6.27
Profitto previsto:
2.73 USD
Profitto medio:
6.50 USD
Perdita media:
-1.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.11 USD (4)
Crescita mensile:
43.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.15 USD
Massimale:
4.15 USD (8.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.30% (4.15 USD)
Per equità:
5.13% (2.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.68 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +26.01 USD
Massima perdita consecutiva: -4.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
56 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
signal
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
44%
0
0
USD
USD
72
USD
USD
1
0%
8
50%
3%
6.26
2.73
USD
USD
8%
1:500