- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
26 (81.25%)
Убыточных трейдов:
6 (18.75%)
Лучший трейд:
26.07 USD
Худший трейд:
-10.93 USD
Общая прибыль:
93.30 USD (8 721 pips)
Общий убыток:
-22.06 USD (2 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (48.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.84 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
2.47%
Макс. загрузка депозита:
0.72%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
6.48
Длинных трейдов:
10 (31.25%)
Коротких трейдов:
22 (68.75%)
Профит фактор:
4.23
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
3.59 USD
Средний убыток:
-3.68 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-10.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.93 USD (1)
Прирост в месяц:
33.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
11.00 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.87% (10.94 USD)
По эквити:
0.11% (0.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDv
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDv
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
