Monita Melyana Sinurat

Mas Bee

Monita Melyana Sinurat
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 34%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
26 (81.25%)
Убыточных трейдов:
6 (18.75%)
Лучший трейд:
26.07 USD
Худший трейд:
-10.93 USD
Общая прибыль:
93.30 USD (8 721 pips)
Общий убыток:
-22.06 USD (2 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (48.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.84 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
2.47%
Макс. загрузка депозита:
0.72%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
6.48
Длинных трейдов:
10 (31.25%)
Коротких трейдов:
22 (68.75%)
Профит фактор:
4.23
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
3.59 USD
Средний убыток:
-3.68 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-10.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.93 USD (1)
Прирост в месяц:
33.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
11.00 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.87% (10.94 USD)
По эквити:
0.11% (0.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDv 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDv 71
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDv 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.07 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +48.84 USD
Макс. убыток в серии: -10.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mas Bee
50 USD в месяц
34%
0
0
USD
281
USD
3
100%
32
81%
2%
4.22
2.23
USD
5%
1:500
