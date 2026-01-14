- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
26 (81.25%)
Negociações com perda:
6 (18.75%)
Melhor negociação:
26.07 USD
Pior negociação:
-10.93 USD
Lucro bruto:
93.30 USD (8 721 pips)
Perda bruta:
-22.06 USD (2 166 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (48.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.84 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
2.47%
Depósito máximo carregado:
0.72%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
6.48
Negociações longas:
10 (31.25%)
Negociações curtas:
22 (68.75%)
Fator de lucro:
4.23
Valor esperado:
2.23 USD
Lucro médio:
3.59 USD
Perda média:
-3.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-10.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.93 USD (1)
Crescimento mensal:
33.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
11.00 USD (4.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.87% (10.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.11% (0.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDv
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDv
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
