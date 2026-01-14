- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
26 (81.25%)
損失トレード:
6 (18.75%)
ベストトレード:
26.07 USD
最悪のトレード:
-10.93 USD
総利益:
93.30 USD (8 721 pips)
総損失:
-22.06 USD (2 166 pips)
最大連続の勝ち:
9 (48.84 USD)
最大連続利益:
48.84 USD (9)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
2.47%
最大入金額:
0.72%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
6.48
長いトレード:
10 (31.25%)
短いトレード:
22 (68.75%)
プロフィットファクター:
4.23
期待されたペイオフ:
2.23 USD
平均利益:
3.59 USD
平均損失:
-3.68 USD
最大連続の負け:
4 (-10.43 USD)
最大連続損失:
-10.93 USD (1)
月間成長:
33.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
11.00 USD (4.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.87% (10.94 USD)
エクイティによる:
0.11% (0.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDv
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDv
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.07 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +48.84 USD
最大連続損失: -10.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
