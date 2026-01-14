- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
27 (81.81%)
손실 거래:
6 (18.18%)
최고의 거래:
26.07 USD
최악의 거래:
-10.93 USD
총 수익:
95.04 USD (8 895 pips)
총 손실:
-22.07 USD (2 166 pips)
연속 최대 이익:
9 (48.84 USD)
연속 최대 이익:
48.84 USD (9)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
2.47%
최대 입금량:
0.72%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
38 분
회복 요인:
6.63
롱(주식매수):
10 (30.30%)
숏(주식차입매도):
23 (69.70%)
수익 요인:
4.31
기대수익:
2.21 USD
평균 이익:
3.52 USD
평균 손실:
-3.68 USD
연속 최대 손실:
4 (-10.43 USD)
연속 최대 손실:
-10.93 USD (1)
월별 성장률:
34.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.01 USD
최대한의:
11.00 USD (4.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.87% (10.94 USD)
자본금별:
0.11% (0.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDv
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDv
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.07 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +48.84 USD
연속 최대 손실: -10.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
35%
0
0
USD
USD
283
USD
USD
3
100%
33
81%
2%
4.30
2.21
USD
USD
5%
1:500