- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
26 (81.25%)
亏损交易:
6 (18.75%)
最好交易:
26.07 USD
最差交易:
-10.93 USD
毛利:
93.30 USD (8 721 pips)
毛利亏损:
-22.06 USD (2 166 pips)
最大连续赢利:
9 (48.84 USD)
最大连续盈利:
48.84 USD (9)
夏普比率:
0.40
交易活动:
2.47%
最大入金加载:
0.72%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
6.48
长期交易:
10 (31.25%)
短期交易:
22 (68.75%)
利润因子:
4.23
预期回报:
2.23 USD
平均利润:
3.59 USD
平均损失:
-3.68 USD
最大连续失误:
4 (-10.43 USD)
最大连续亏损:
-10.93 USD (1)
每月增长:
33.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
11.00 USD (4.90%)
相对跌幅:
结余:
4.87% (10.94 USD)
净值:
0.11% (0.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDv
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDv
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.07 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +48.84 USD
最大连续亏损: -10.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
34%
0
0
USD
USD
281
USD
USD
3
100%
32
81%
2%
4.22
2.23
USD
USD
5%
1:500