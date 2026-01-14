- Wachstum
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
26 (81.25%)
Verlusttrades:
6 (18.75%)
Bester Trade:
26.07 USD
Schlechtester Trade:
-10.93 USD
Bruttoprofit:
93.30 USD (8 721 pips)
Bruttoverlust:
-22.06 USD (2 166 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (48.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.84 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
2.47%
Max deposit load:
0.72%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
40 Minuten
Erholungsfaktor:
6.48
Long-Positionen:
10 (31.25%)
Short-Positionen:
22 (68.75%)
Profit-Faktor:
4.23
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-10.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.93 USD (1)
Wachstum pro Monat :
33.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.01 USD
Maximaler:
11.00 USD (4.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.87% (10.94 USD)
Kapital:
0.11% (0.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDv
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDv
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
