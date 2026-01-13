- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
2.67 USD
Худший трейд:
-20.49 USD
Общая прибыль:
12.50 USD (1 246 pips)
Общий убыток:
-20.49 USD (2 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.52 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
20.69%
Макс. загрузка депозита:
12.51%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-0.80 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-20.49 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.49 USD (1)
Прирост в месяц:
-7.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.97 USD
Максимальная:
20.49 USD (18.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.88% (20.49 USD)
По эквити:
15.76% (13.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-803
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
