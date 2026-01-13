СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Simple
Ahmad Khoirur Roziq

Gold Simple

Ahmad Khoirur Roziq
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
2.67 USD
Худший трейд:
-20.49 USD
Общая прибыль:
12.50 USD (1 246 pips)
Общий убыток:
-20.49 USD (2 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.52 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
20.69%
Макс. загрузка депозита:
12.51%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-0.80 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-20.49 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.49 USD (1)
Прирост в месяц:
-7.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.97 USD
Максимальная:
20.49 USD (18.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.88% (20.49 USD)
По эквити:
15.76% (13.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -803
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.67 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.52 USD
Макс. убыток в серии: -20.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 02:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.13 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Simple
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
92
USD
1
100%
10
90%
21%
0.61
-0.80
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.