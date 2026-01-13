- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
13 (81.25%)
손실 거래:
3 (18.75%)
최고의 거래:
2.67 USD
최악의 거래:
-20.84 USD
총 수익:
16.38 USD (1 630 pips)
총 손실:
-61.33 USD (6 133 pips)
연속 최대 이익:
6 (8.52 USD)
연속 최대 이익:
8.52 USD (6)
샤프 비율:
-0.32
거래 활동:
20.38%
최대 입금량:
18.06%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
32 분
회복 요인:
-0.81
롱(주식매수):
9 (56.25%)
숏(주식차입매도):
7 (43.75%)
수익 요인:
0.27
기대수익:
-2.81 USD
평균 이익:
1.26 USD
평균 손실:
-20.44 USD
연속 최대 손실:
1 (-20.84 USD)
연속 최대 손실:
-20.84 USD (1)
월별 성장률:
-44.95%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
46.80 USD
최대한의:
55.32 USD (50.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.98% (55.32 USD)
자본금별:
26.41% (19.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.67 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.52 USD
연속 최대 손실: -20.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-45%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
100%
16
81%
20%
0.26
-2.81
USD
USD
51%
1:500