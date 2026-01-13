- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
9 (90.00%)
損失トレード:
1 (10.00%)
ベストトレード:
2.67 USD
最悪のトレード:
-20.49 USD
総利益:
12.50 USD (1 246 pips)
総損失:
-20.49 USD (2 049 pips)
最大連続の勝ち:
6 (8.52 USD)
最大連続利益:
8.52 USD (6)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
19.11%
最大入金額:
12.51%
最近のトレード:
19 分前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-0.80 USD
平均利益:
1.39 USD
平均損失:
-20.49 USD
最大連続の負け:
1 (-20.49 USD)
最大連続損失:
-20.49 USD (1)
月間成長:
-7.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.97 USD
最大の:
20.49 USD (18.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.88% (20.49 USD)
エクイティによる:
15.76% (13.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-803
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.67 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.52 USD
最大連続損失: -20.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
