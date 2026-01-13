- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
9 (90.00%)
Negociações com perda:
1 (10.00%)
Melhor negociação:
2.67 USD
Pior negociação:
-20.49 USD
Lucro bruto:
12.50 USD (1 246 pips)
Perda bruta:
-20.49 USD (2 049 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.52 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
22.85%
Depósito máximo carregado:
12.51%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-0.80 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-20.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-20.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.49 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.97 USD
Máximo:
20.49 USD (18.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.88% (20.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.76% (13.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-803
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.67 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.52 USD
Máxima perda consecutiva: -20.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-8%
0
0
USD
USD
92
USD
USD
1
100%
10
90%
23%
0.61
-0.80
USD
USD
19%
1:500