Ahmad Khoirur Roziq

Gold Simple

Ahmad Khoirur Roziq
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -8%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
9 (90.00%)
Negociações com perda:
1 (10.00%)
Melhor negociação:
2.67 USD
Pior negociação:
-20.49 USD
Lucro bruto:
12.50 USD (1 246 pips)
Perda bruta:
-20.49 USD (2 049 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.52 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
22.85%
Depósito máximo carregado:
12.51%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-0.80 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-20.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-20.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.49 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.97 USD
Máximo:
20.49 USD (18.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.88% (20.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.76% (13.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -803
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.67 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.52 USD
Máxima perda consecutiva: -20.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 02:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.13 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
