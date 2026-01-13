SegnaliSezioni
Ahmad Khoirur Roziq

Gold Simple

Ahmad Khoirur Roziq
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -8%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
2.67 USD
Worst Trade:
-20.49 USD
Profitto lordo:
12.50 USD (1 246 pips)
Perdita lorda:
-20.49 USD (2 049 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.52 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
22.85%
Massimo carico di deposito:
12.51%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-0.80 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-20.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.49 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.97 USD
Massimale:
20.49 USD (18.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.88% (20.49 USD)
Per equità:
15.76% (13.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -803
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.67 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.52 USD
Massima perdita consecutiva: -20.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 02:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.13 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
