Ahmad Khoirur Roziq

Gold Simple

Ahmad Khoirur Roziq
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -45%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
13 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
3 (18.75%)
Mejor transacción:
2.67 USD
Peor transacción:
-20.84 USD
Beneficio Bruto:
16.38 USD (1 630 pips)
Pérdidas Brutas:
-61.33 USD (6 133 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (8.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.52 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.32
Actividad comercial:
20.38%
Carga máxima del depósito:
18.06%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
-0.81
Transacciones Largas:
9 (56.25%)
Transacciones Cortas:
7 (43.75%)
Factor de Beneficio:
0.27
Beneficio Esperado:
-2.81 USD
Beneficio medio:
1.26 USD
Pérdidas medias:
-20.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-20.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.84 USD (1)
Crecimiento al mes:
-44.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.80 USD
Máxima:
55.32 USD (50.98%)
Reducción relativa:
De balance:
50.98% (55.32 USD)
De fondos:
26.41% (19.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -45
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.67 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.15 06:39
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 02:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.13 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
