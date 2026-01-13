- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
31.62 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
31.62 EUR (367 pips)
Общий убыток:
-0.39 EUR
Макс. серия выигрышей:
1 (31.62 EUR)
Макс. прибыль в серии:
31.62 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.21%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
80.08
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
81.08
Мат. ожидание:
31.62 EUR
Средняя прибыль:
31.62 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.39 EUR
Максимальная:
0.39 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.11% (13.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|367
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.62 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +31.62 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 4
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
0
0%
1
100%
100%
81.07
31.62
EUR
EUR
0%
1:200