Andrea Gregori

Eisenkreuz Mk2

Andrea Gregori
0 отзывов
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
31.62 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
31.62 EUR (367 pips)
Общий убыток:
-0.39 EUR
Макс. серия выигрышей:
1 (31.62 EUR)
Макс. прибыль в серии:
31.62 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.21%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
80.08
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
81.08
Мат. ожидание:
31.62 EUR
Средняя прибыль:
31.62 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.39 EUR
Максимальная:
0.39 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.11% (13.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 367
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.62 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +31.62 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Darwinex-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 4
2026.01.13 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.13 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 16:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 16:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 16:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 16:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 16:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
