Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
1 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
31.62 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
31.62 EUR (367 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.39 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (31.62 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
31.62 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.21%
Último trade:
47 minutos
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
80.08
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
1 (100.00%)
Factor de Beneficio:
81.08
Beneficio Esperado:
31.62 EUR
Beneficio medio:
31.62 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.39 EUR
Máxima:
0.39 EUR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
0.08% (9.14 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|367
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +31.62 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +31.62 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 4
