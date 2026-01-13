SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Eisenkreuz Mk2
Andrea Gregori

Eisenkreuz Mk2

Andrea Gregori
0 comentarios
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 0%
Darwinex-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
1 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
31.62 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
31.62 EUR (367 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.39 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (31.62 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
31.62 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.21%
Último trade:
47 minutos
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
80.08
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
1 (100.00%)
Factor de Beneficio:
81.08
Beneficio Esperado:
31.62 EUR
Beneficio medio:
31.62 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.39 EUR
Máxima:
0.39 EUR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
0.08% (9.14 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 367
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.62 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +31.62 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Darwinex-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 4
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.13 16:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 16:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 16:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 16:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 16:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Eisenkreuz Mk2
30 USD al mes
0%
0
0
USD
12K
EUR
0
0%
1
100%
100%
81.07
31.62
EUR
0%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.