- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
31.62 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
31.62 EUR (367 pips)
Perda bruta:
-0.39 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (31.62 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
31.62 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.21%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
80.08
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
81.08
Valor esperado:
31.62 EUR
Lucro médio:
31.62 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.39 EUR
Máximo:
0.39 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.08% (9.14 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|367
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.62 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +31.62 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 4
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
0
0%
1
100%
100%
81.07
31.62
EUR
EUR
0%
1:200