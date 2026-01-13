- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
31.62 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
31.62 EUR (367 pips)
Bruttoverlust:
-0.39 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (31.62 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.62 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.21%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
80.08
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
1 (100.00%)
Profit-Faktor:
81.08
Mathematische Gewinnerwartung:
31.62 EUR
Durchschnittlicher Profit:
31.62 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.39 EUR
Maximaler:
0.39 EUR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.08% (9.14 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|367
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +31.62 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.62 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 4
Keine Bewertungen
