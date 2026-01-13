- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
31.62 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
31.62 EUR (367 pips)
総損失:
-0.39 EUR
最大連続の勝ち:
1 (31.62 EUR)
最大連続利益:
31.62 EUR (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.21%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
80.08
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
81.08
期待されたペイオフ:
31.62 EUR
平均利益:
31.62 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.39 EUR
最大の:
0.39 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.08% (9.14 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|367
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.62 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +31.62 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 4
