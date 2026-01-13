- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
5 (83.33%)
Убыточных трейдов:
1 (16.67%)
Лучший трейд:
11.86 USD
Худший трейд:
-13.18 USD
Общая прибыль:
50.24 USD (2 532 pips)
Общий убыток:
-13.18 USD (653 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (50.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.24 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
43.01%
Макс. загрузка депозита:
15.29%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
2.81
Длинных трейдов:
6 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.81
Мат. ожидание:
6.18 USD
Средняя прибыль:
10.05 USD
Средний убыток:
-13.18 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.18 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.18 USD
Максимальная:
13.18 USD (0.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.13% (13.18 USD)
По эквити:
0.12% (12.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.e
|37
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.e
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.86 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +50.24 USD
Макс. убыток в серии: -13.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Vebson-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
31 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
6
83%
43%
3.81
6.18
USD
USD
0%
1:30